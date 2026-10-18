The Whisker Watch зовёт защищать хозяина от монстров из Пустоты в плейтесте с 29 октября

Пока хозяин спокойно занимается своими делами, его безопасность оказывается под угрозой: из Пустоты наступают полчища чудовищ. Защитить человека предстоит в The Whisker Watch — динамичном экшен-рогалике от студии Catch the Void, для которого разработчики представили новый трейлер и объявили сроки тестирования.

Игрокам предстоит отражать нападения монстров, постепенно превращая своего защитника в настоящую машину для уничтожения врагов. По мере прохождения можно будет получать улучшения, собирать добычу и усиливать боевые возможности, чтобы справляться со все более опасными противниками.

Одной из особенностей The Whisker Watch станет кооперативный режим, позволяющий объединиться с другом и вместе противостоять существам из Пустоты. Игровой процесс построен вокруг динамичных сражений, поиска полезных предметов и развития персонажа, характерного для жанра roguelite.

Новый трейлер демонстрирует напряженные столкновения с чудовищами, разнообразные улучшения и хаотичные сражения, в которых главной задачей остается защита своего человека.

Плейтест The Whisker Watch пройдет с 29 октября по 5 ноября 2026 года в Steam.