В GOG началась бесплатная раздача атмосферного хоррора The Whispering Valley

У поклонников хорроров и неторопливых мистических приключений появился отличный повод заглянуть в GOG. Площадка, известная своей политикой DRM-free, запустила раздачу атмосферного инди-хоррора The Whispering Valley от первого лица. Игра вышла в 2022 году и в обычное время стоит 460 рублей, но сейчас ее можно забрать в свою библиотеку совершенно бесплатно.

Действие The Whispering Valley разворачивается в 1896 году в глухой деревне. Главный герой получает таинственное письмо и прибывает в заброшенное поселение, чтобы выяснить, куда исчезли все его жители. Игроков ждет:

Вид от первого лица и полностью заброшенная, мрачная атмосфера.

Классический point-and-click геймплей: исследование заросших домов, разрушенных троп и полуразвалившихся построек, решение головоломок.

Фолк-хоррор без дешевых скримеров, делающий ставку на саспенс и недосказанность.

В Steam у игры "Очень положительные" отзывы. Раздача продлится 28 апреля 2026 года.