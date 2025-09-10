В Steam вышел психологический хоррор The Winter Mind от начинающего российского разработчика

Игра вдохновлена атмосферой «milk inside a bag of milk inside a bag of milk» и погружает в мир главной героини, борющейся с проблемами ментального здоровья. Её мама отправляет её в магазин за продуктами, и ваша задача — помочь ей справиться с этим, казалось бы, простым, но пугающим заданием.

Игра стоит совсем немного, и я буду невероятно благодарен, если вы её попробуете и оставите отзыв. Это очень важно для меня и поможет в развитии!