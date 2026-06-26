The Witch's Bakery отправит игроков в волшебный Париж уже 20 августа - уютная RPG получила дату выхода

Издатель Silver Lining Interactive и студия Sunny Lab объявили дату выхода The Witch’s Bakery. Уютная приключенческая RPG с элементами симулятора управления пекарней поступит в продажу 20 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и PC (Steam).

Главной героиней игры станет молодая ведьма Лунне, открывшая собственную пекарню в современном Париже. Однако выпечка — лишь часть её необычной профессии. Благодаря магическим способностям девушка может заглядывать в сердца людей и помогать им справляться с внутренними переживаниями, превращая эмоции в особые ингредиенты для волшебного хлеба.

Игровой процесс разделён на три этапа. Днём Лунне управляет пекарней и обслуживает посетителей вместе с друзьями, вечером исследует Париж, знакомится с новыми персонажами и раскрывает их истории, а ночью занимается развитием магических навыков, украшает мастерскую и готовится к следующему рабочему дню.

Разработчики обещают красочно воссозданные районы французской столицы, включая набережную Le Quai des Bouquinistes у собора Нотр-Дам. В каждом районе игроков ждут уникальные события, магазины, новые рецепты и герои, с которыми можно построить отношения.

Одной из ключевых механик станет путешествие во «Дворцы сердца» — мистические пространства, где эмоции принимают физическую форму. Исследуя их, Лунне сможет находить особые ингредиенты и помогать людям преодолевать душевные травмы.

Кроме цифрового релиза, The Witch’s Bakery получит физические издания для PlayStation 5, Switch 2 и Switch. Покупатели, оформившие ранний заказ, получат в подарок цифровую кулинарную книгу. Судя по описанию авторов, игра делает ставку не на экшен, а на атмосферу, неспешное исследование и историю о дружбе, заботе и эмоциональном исцелении.