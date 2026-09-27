The Witch's Redemption - мрачная RPG в духе The Witcher и Gothic уже вышла в раннем доступе

Инди-разработчик Geekon представил The Witch's Redemption — мрачную Action-RPG от третьего лица, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Средневековья. Авторы ориентируются на классические ролевые игры, включая трилогии The Witcher и Gothic, а сам проект делает ставку на исследование мира, расследования, сражения и сюжетные решения.

События игры вращаются вокруг девушки по имени Алиса, которую преследует зловещая судьба. Главному герою предстоит отправиться в город, жители которого хранят собственные тайны и подозревают друг друга в причастности к происходящему. Собирая свидетельства и сопоставляя полученную информацию, игрок должен разобраться в обстоятельствах беды Алисы и выяснить, кто стоит за происходящими событиями.

Важной частью The Witch's Redemption станут расследования. Игрок сможет посещать места преступлений, искать улики и изучать доказательства, постепенно восстанавливая картину произошедшего. При этом решения должны влиять на развитие истории и приводить к разным вариантам финала.

За расследованиями последуют и сражения. В игре предусмотрена динамичная боевая система с уклонениями, заклинаниями и тактическим подходом к противникам. Главному герою предстоит сражаться с ведьмами, монстрами, дикими зверями и другими существами, обитающими в мрачном мире игры.

Разработчики также делают акцент на взаимодействии с жителями города. Каждый персонаж может обладать собственной историей, секретами и подозрениями, поэтому для раскрытия происходящего придётся общаться с людьми и собирать информацию из разных источников.

The Witch's Redemption вышла в раннем доступе Steam 24 сентября 2026 года. Одновременно игрокам доступна бесплатная демоверсия, позволяющая познакомиться с проектом до покупки полной версии.