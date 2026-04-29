Анонсирован сборник военных стратегий Theatre of War: Rearmed

Издательство Fulqrum Publishing и разработчик Сергей Соломаничев анонсировали проект Theatre of War: Rearmed. Эта игра объединяет всю серию стратегий Искусство Войны в 1 полноценный релиз. Сборник включает оригинальную Theatre of War с дополнениями LEHR и Liberation Belarus, Theatre of War 2 про Африку и Курск 1943 года со всеми расширениями, а также Theatre of War 3, посвященную войне в Корее. Проект, начавшийся как модификация от преданного фаната, перерос в масштабное обновление всей франшизы.

Разработчики перенесли более 100 миссий на последнюю версию оригинального движка. Проект получил поддержку 64 бит, что значительно повысило стабильность и общую производительность. В игре обновили графические эффекты, освещение и шейдеры, а интерфейс полностью адаптировали под высокие разрешения экранов. Создатели существенно улучшили искусственный интеллект пехоты, артиллерии, авиации и техники, добавив в игру абсолютно новое музыкальное сопровождение. Многопользовательский режим теперь поддерживает матчи с участием до 8 человек на 1 карте.

Открытое тестирование проекта начнется 7 мая. Для участия игрокам достаточно запросить доступ на официальной странице в магазине Steam. В рамках тестовой версии будут доступны 11 сюжетных заданий из 3 разных кампаний, 2 отдельных сценария и 9 обучающих миссий. Для любителей мультиплеера авторы подготовили 11 карт, подходящих для соревновательного и кооперативного прохождения. Участники тестирования смогут разблокировать специальный набор достижений.

Пользователи, принявшие участие в тестировании и получившие хотя бы 1 достижение, будут награждены эксклюзивной миссией Арденны после полноценного релиза игры. В этом задании игрокам предстоит взять под командование американские войска для сдерживания немецких сил. По словам представителей издателя, эта миссия останется эксклюзивом для участников тестирования и пока не планируется к отдельной продаже.