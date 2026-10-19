В Steam вышла бесплатная демоверсия тактической стратегии Theatre of War: Rearmed

В цифровом магазине Steam стартовал осенний фестиваль демоверсий Играм быть, в рамках которого компания Fulqrum Publishing и независимый разработчик Сергей Соломаничев открыли свободный доступ к бесплатной пробной версии тактического варгейма Theatre of War: Rearmed. Опробовать проект без подачи предварительных заявок на закрытое тестирование разрешено до 26 октября 2026 года. Ознакомительная сборка предлагает 11 одиночных миссий, разбитых по 3 операциям, 2 отдельных сценария, 9 тренировочных заданий и 3 карты для сетевых сражений.

Проект вырос из фанатской модификации и превратился в официальное переиздание классической серии, известной среди русскоязычных игроков под названиями "Вторая мировая" и "Искусство войны". Релиз объединяет оригинальную стратегию Theatre of War с дополнениями LEHR и Liberation Belarus, продолжение Theatre of War 2: Africa 1943 с кампаниями Centauro, Kursk 1943 и Battle for Caen, а также 3 часть серии Theatre of War 3: Korea. Все сценарии перевели на единую 64-битную версию модернизированного движка, что устранило технические различия между выпусками разных лет и улучшило стабильность на современных операционных системах.

Фестивальная версия получила масштабную переработку боевой физики. Разработчики полностью переписали формулы расчета приведенной толщины брони, углов рикошета и кинетического урона для каждого типа боеприпасов. Баллистические параметры бронебойных и подкалиберных снарядов приведены в точное соответствие с архивными результатами испытательных полигонных стрельб периода 1939-1945 годов. Кроме того, инженеры доработали алгоритмы поиска пути, благодаря чему тяжелая колесная техника научилась разворачиваться в узких местах в несколько приемов без застревания в объектах.

Особое внимание уделили пехотным подразделениям, создав с нуля около 50 трехмерных моделей бойцов с обновленными текстурами и анимациями по архивным фотоматериалам. В тактической модели пересмотрели живучесть солдат, влияние положений тела на точность ведения огня и баланс экипировки. Инвентарь переработали под раздельное ношение гранат и патронов, добавили всплывающие подсказки горячих клавиш, а подбор и сброс трофейного вооружения на поле боя теперь осуществляется двойным щелчком мыши.

Авторы полностью избавились от технического наследия оригинала, работавшего исключительно в устаревшем разрешении 1024 на 768 точек. Пользовательский интерфейс перерисован под формат 1920 на 1080 пикселей и выше, экран получил масштабируемую мини-карту, индикаторы морали пехоты и статуса оптических приборов техники. На 70 базовых картах обновили растительность и геометрию грунта, окопы заузили со спорных 2 метров до исторически верного 1 метра, а постройки из ранних частей серии наделили прозрачными окнами и разрушаемыми стенами с возможностью размещения гарнизонов внутри.

Многопользовательский компонент перевели со старых серверов 1C на сетевую архитектуру Steam с поддержкой баталий до 8 участников. Полное издание включает более 100 миссий, динамический стратегический генератор и парк из 300 образцов бронетехники и артиллерии с подробной зональной моделью повреждения смотровых приборов, катков и гусениц. Исходная сборка также сохранила открытую файловую структуру и интеграцию с сервисом Steam Workshop для пользовательских модификаций.

Разработчики уточнили, что точную дату полноценного релиза Theatre of War: Rearmed раскроют 20 октября 2026 года. Участникам предварительных этапов тестирования создатели пообещали подарить эксклюзивную сюжетную операцию Арденны, посвященную противостоянию американских подразделений и немецких танковых клиньев.