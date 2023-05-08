Them and Us 07.09.2018
7.5 103 оценки

Them and Us скоро можно будет купить в EGS

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Юрий Тишанинов

12 мая 2023 в 14:00 по МСК классический хоррор на выживание Them and Us станет доступен для покупки в Epic Game Store. Уже сейчас вы можете добавить игру в список желаемого, чтобы не пропустить момент старта продажи на платформе.

Ранее проект можно было купить только в Steam, однако позже (10 мая 2022) он стал доступен для приобретения и в GOG. Таким образом теперь игру можно купить сразу на трёх платформах, опираясь лишь на своё предпочтение.

Напоминаем, что в Them and Us доступна полная локализация от The Bullfinch Team и Mechanics VoiceOver.

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Теперь Them and Us продаётся сразу на двух платформах
Теперь Them and Us продаётся сразу на двух платформах
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sidiusz

Хоть и не пользуюсь ЕГС, но хорошо, что есть выбор

1
KIBERMAX

"Купить" в EGS, насмешили.

-4