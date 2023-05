Them and Us скоро можно будет купить в EGS ©

12 мая 2023 в 14:00 по МСК классический хоррор на выживание Them and Us станет доступен для покупки в Epic Game Store. Уже сейчас вы можете добавить игру в список желаемого, чтобы не пропустить момент старта продажи на платформе.

Ранее проект можно было купить только в Steam, однако позже (10 мая 2022) он стал доступен для приобретения и в GOG. Таким образом теперь игру можно купить сразу на трёх платформах, опираясь лишь на своё предпочтение.

Напоминаем, что в Them and Us доступна полная локализация от The Bullfinch Team и Mechanics VoiceOver.