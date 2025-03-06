Проходит очередная раздача Epic Games Store с аркадой Them's Fightin' Herds

В Epic Games Store проводится раздача двумерного файтинга Them’s Fightin' Herds.

В игре сражаются зверушки. Их создала Лорен Фауст — автор мультсериала «Мой маленький пони». Боевая система опирается на четыре кнопки, систему магии, улучшенную суператаку и функцию снижения стойкости для предотвращения бесконечных комбинаций. Во время боя звучит музыка, которая динамически адаптируется к действиям персонажа.

В Them’s Fightin' Herds есть режим тренировки, а также онлайн и локальный мультиплеер.

На OpenCritic оценки: 81 из 100 и положительных обзоров в Steam - 93%.