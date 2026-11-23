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Мужчины платят тысячи долларов за ИИ-девушек, созданных по образу Люсии из GTA VI
The Spotter: Dig or Die вышла на консолях - копайте днём, отбивайтесь от мутантов ночью
World Eater предложит уничтожить целый мир ради ресурсов
Авторы Ace Combat 8: Wings of Theve выпустили обучающий ролик от MoistCr1TiKaL
Arknights: Endfield показала боевые навыки оперативницы Кей
Разработчики Machine Party определились с датой консольного релиза
В Stellaris вышел сезон Willpower с идеологиями и галактической дипломатией
Названа дата выхода обновленной версии фэнтезийной RPG Sovereign Tower
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Вырезанный контент из Life is Strange Before the Storm, который нашли при работе над фанатской локализацией
Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Arkheron, Arctic Drive, Chronocracy и некоторые другие
GTA 6 - самый дорогой мод на RDR 2. Графон на миллиарды, геймплей на сдачу
Тираннозавр за выходные и отменённый ремейк: о чём рассказали ветераны Core Design
Как игра про дьявола стала "Assassin's Creed про ведьм": Патрис Дезиле о 16-летней разработке 1666 Amsterdam
Обзор Probably Stolen: почти идеальная формула симулятора подпольной торговли, которой не хватает разнообразия
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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