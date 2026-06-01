Theos: Cities of Myth вернёт дух Caesar и Pharaoh - анонсирован градостроительный симулятор по мифам Древней Греции

Издатель Dotemu и студия Triskell Interactive официально представили Theos: Cities of Myth — стратегический градостроительный симулятор в духе классических Pharaoh и Caesar, но с акцентом на мифологию Древней Греции. Игра выйдет на ПК в 2026 году и уже выглядит как попытка вдохнуть новую жизнь в почти забытый жанр «медитативных» city-builder’ов старой школы.

Авторы не скрывают, чем вдохновлялись: Triskell Interactive ранее работала над Pharaoh: A New Era, поэтому Theos ощущается логичным развитием этой формулы. Игрокам предстоит строить собственный полис под покровительством одного из олимпийских богов — от Зевса и Афины до Ареса и Диониса. Выбор божества будет напрямую влиять на развитие города, экономику и даже стиль прохождения.

Разработчики обещают полноценную систему торговли, колоний, дипломатии и войн между городами-государствами. При этом акцент сделан не только на экономике, но и на мифологии: в игре появятся легендарные герои, храмы, задания по мотивам древнегреческих мифов и влияние богов на жизнь граждан.

Особенно интересно выглядит ставка на «живой мир». Соседние полисы будут развиваться параллельно с игроком, реагируя на его решения и меняя баланс сил в регионе. Это уже звучит куда амбициознее многих современных градостроительных стратегий, которые ограничиваются лишь внутренним менеджментом.

На фоне бума уютных city-builder’ов и возрождения интереса к античной тематике Theos: Cities of Myth вполне может занять нишу, которую давно никто толком не заполнял — масштабной атмосферной стратегии с духом классики 2000-х, но без ощущения музейного экспоната.