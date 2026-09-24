Theos: Cities of Myth выйдет 4 ноября - игрокам предстоит построить город под покровительством греческого бога

Издатель Dotemu и студия Triskell Interactive объявили дату выхода Theos: Cities of Myth — стратегического симулятора строительства городов, посвящённого мифологии Древней Греции. Игра выйдет 4 ноября на ПК в Steam.

Игрокам предстоит стать основателем нового полиса и превратить небольшое поселение в процветающий город. При этом развитием будут управлять не только потребности жителей, но и требования выбранного божества. В начале строительства необходимо возвести святилище покровителя, после чего развивать город, стараясь одновременно удовлетворять запросы населения и заслуживать благосклонность бога.

Основой игрового процесса станет классическое градостроительство. Игрокам нужно будет прокладывать дороги, организовывать снабжение продовольствием и другими товарами, добывать ресурсы, развивать производство и торговлю. В городе появятся рынки, склады, философские школы, театры и храмы, а эффективная организация всей этой системы позволит поселению постепенно превратиться в настоящий мегаполис.

Выбор покровителя напрямую повлияет на развитие полиса. Зевс, Афина, Гермес, Арес, Посейдон, Гера и Дионис предлагают разные направления для развития — от культуры и торговли до военной мощи, морских экспедиций и сельского хозяйства. Храмы и памятники помогут заслужить их расположение, а легендарных героев можно будет отправлять в путешествия, вдохновлённые древнегреческими мифами.

За пределами собственного города также будет чем заняться. Игроки смогут основывать колонии, открывать новые торговые маршруты и взаимодействовать с соседними городами-государствами. Они будут развиваться самостоятельно, реагировать на решения игрока и влиять на региональный баланс сил. С ними можно заключать союзы и торговать, конкурировать за ресурсы или вступать в военные конфликты.

Theos: Cities of Myth создаётся командой Triskell Interactive, ранее работавшей над Pharaoh: A New Era. Новая игра сочетает классическую формулу градостроительного симулятора с системой покровительства богов, благодаря которой выбор главного божества станет одним из ключевых решений во время развития каждого полиса.