Музыкальный экшен про ремонт отеля с привидениями There Are No Ghosts at the Grand получил демоверсию в Steam

Студия Friday Sundae представила сообществу свой новый проект, который необычным образом сочетает в себе элементы симулятора реновации, мистического приключения и мюзикла. Игра под названием There Are No Ghosts at the Grand предлагает пользователям взять на себя управление Крисом Дэвидом, неожиданно унаследовавшим ветхий английский отель.

Игровой процесс разделен на 2 фазы, где в светлое время суток герою предстоит восстанавливать здание, используя различные инструменты вроде пескоструйного аппарата, краскопульта и пушки для мебели. Геймерам придется красить стены, чинить окна и благоустраивать территорию, что напоминает классические медитативные симуляторы. Однако с наступлением темноты эти же строительные приборы трансформируются в оружие против сверхъестественных сущностей, обитающих в здании, а спокойный ремонт сменяется сражениями с призраками.

Ключевой особенностью тайтла является музыкальная составляющая, так как каждый встречаемый персонаж имеет свою собственную историю и песню в уникальном жанре, от джаза военных лет до ска и скейт-панка. Взаимодействие с жителями и совместное исполнение песен помогают раскрывать сюжетные тайны и секреты городка. Компанию герою составят говорящие инструменты, например, электроинструмент с шотландским акцентом и сардонический кот.

Помимо восстановления отеля, игроки могут свободно исследовать прибрежную деревню, кататься на скутере, играть в мини-гольф, делать фотографии на пирсе или искать предметы с помощью металлоискателя. Разработчики сообщили, что пробная версия уже доступна в сервисе Steam, где за первые три дня ее загрузили более 15 тысяч раз. Авторы уже выпустили патч, улучшающий производительность и добавляющий поддержку ультрашироких мониторов. Полноценный релиз There Are No Ghosts at the Grand запланирован на 2026 год.