Представлен атмосферный трейлер музыкального приключения с привидениями There Are No Ghosts at the Grand

Разработчик Friday Sundae представил свою новую музыкальную приключенческую игру с захватывающей сюжетной линией — There Are No Ghosts at the Grand. Проект анонсирован для Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store), а другие платформы будут объявлены позже. Точная дата выхода пока не раскрыта.

Игра не является традиционным мюзиклом, как объяснил сценарист и режиссёр Анил Глендиннинг. Это скорее атмосферный альбом ска- и панк-песен 1980-х, словно редкая пластинка из коллекции вашего отца, что придаёт игре особый колорит.

Главный герой — Крис Дэвид — неожиданно наследует старинный английский отель Grand и получает всего 30 дней и ночей, чтобы восстановить это здание. Однако отель скрывает мрачные тайны: днем он кажется ветхим, но ночью там оживают призраки и нечто ужасное, что угрожает Криса. Несмотря на заверения жителей деревни, что в отеле нет призраков, игрокам предстоит убедиться в обратном.

There Are No Ghosts at the Grand предлагает уникальную механику: днём Крис — декоратор, восстанавливающий здание с помощью говорящих электроинструментов — пескоструйки, краскораспылителя, мебельной пушки и пистолета-гирлянды. Ночью те же инструменты превращаются в оружие для борьбы с призраками — от пылесоса до книжных шкафов, которыми нужно метко поражать невидимых врагов.

Помимо восстановления отеля, игроки смогут исследовать увядающую английскую приморскую деревню. Здесь можно кататься на скутере, играть в мини-гольф, искать сокровища с металлоискателем на пляже или фотографировать старый пирс. Но ночь меняет всё — тогда скрытые тайны проявляют себя во всей красе.

Сюжет игры погружает в мистическую историю Grand Hotel и его окрестностей, раскрывая легенды бывших владельцев и тёмное прошлое Криса. Каждый житель деревни хранит свои секреты, а музыкальные номера, варьирующиеся от ска до скейтер-панка и военного джаза, сопровождают каждую новую встречу, придавая истории особую глубину.

There Are No Ghosts at the Grand обещает стать уникальным миксом музыкального приключения и сверхъестественного триллера, где мистика переплетается с мелодиями 80-х, а загадки и экшен держат в напряжении до самого конца.