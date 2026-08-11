Theropods выйдет 20 августа после десяти лет разработки - без текста, диалогов и с ручной анимацией

Приключенческая игра Theropods наконец получила дату релиза спустя целое десятилетие после начала разработки. Проект Lost Token и Dionous Games выйдет 20 августа на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store. Одновременно разработчики представили новый трейлер, посвящённый предстоящему запуску.

Главная особенность Theropods — практически полное отсутствие привычных средств повествования. В игре нет диалогов, субтитров и текста на экране, поэтому игрокам предстоит разбираться в происходящем по поведению персонажей, жестам и звукам. Такой подход превращает решение головоломок в своеобразный визуальный язык, который не требует перевода.

Сюжет рассказывает о молодой охотнице, отправившейся спасать своё племя из плена варваров. Во время путешествия её путь пересекается с астронавтом, застрявшим в космосе на повреждённом модуле. Несмотря на совершенно разные обстоятельства, герои оказываются связаны одной целью.

Динозавры при этом не становятся обычными противниками. Вместо прямых столкновений игроку предстоит использовать окружение, отвлекать хищников и искать способы незаметно обходить опасности. Авторы делают ставку именно на наблюдательность и смекалку, а не на традиционную боевую систему.

История Theropods началась ещё в 2015 году как небольшая Flash-игра, созданная для геймджема. После интереса со стороны игроков разработчики решили превратить её в полноценное приключение, чему также помогла успешная кампания на Kickstarter.

Значительная часть столь долгого производства пришлась на ручную работу. Персонажи, динозавры и окружение сначала создавались художниками покадрово, а затем преобразовывались в пиксельную графику. По словам соучредителей Костаса Скифтаса и Сары Даффилд-Хардинг, именно стремление довести первоначальную идею до нынешнего состояния и стало главной причиной десятилетнего производства.

«Мы могли бы выпустить ту небольшую версию, созданную для джема 2015 года, и двигаться дальше. Вместо этого мы продолжали дорабатывать её», — объяснили разработчики.

При этом отсутствие текста не означает ограниченную доступность: на момент релиза Theropods будет поддерживать 103 языка в меню и интерфейсе.

Theropods выйдет 20 августа на ПК через Steam, GOG и Epic Games Store. После десяти лет разработки безмолвному приключению с динозаврами наконец предстоит встретиться с игроками.