Анонсирован подводный хоррор These Darker Tides от Pixel Drip Games

Студия Pixel Drip Games представила проект These Darker Tides, повествующий об ужасах морских глубин.

Игрокам предстоит взять на себя роль нового сотрудника компании Deep Sea Cables, работающего на подводном объекте. Главная задача - следить за подводными кабелями и отпугивать морских обитателей, которые могут их повредить, используя сигнальные ракеты.

Геймплей включает в себя мониторинг пяти различных каналов наблюдения, ремонт поврежденных кабелей, пополнение запасов сигнальных ракет и обслуживание камер видеонаблюдения. Важной составляющей игрового процесса станет грамотное управление временем при выполнении различных задач.

Разработчики обещают, что игроков ждут неожиданные встречи с таинственными обитателями морских глубин, которые сделают прохождение еще более напряженным.

Игра появится в Steam 07 марта 2025 года.