Градостроительный симулятор на выживание These Doomed Isles выйдет в раннем доступе Steam в сентябре ©

Издатель инди-игр из Лондона (Великобритания) Fireshine Games и разработчик инди-игр из Шеффилда (Великобритания) Triplevision Games Limited объявили о выпуске своего градостроительного симулятора в жанре roguelike These Doomed Isles выйдет на ПК в раннем доступе Steam в сентябре 2023 года.

Дебютировав на OTK Games Expo, новый трейлер знакомит с историей Цернунноса, Плутуса и Акана, кельтских, греческих и майяских богов, в которые игроки смогут играть, когда игра выйдет в раннем доступе в сентябре этого года. Дополнительные игровые боги будут представлены в течение периода раннего доступа, перед выходом полной версии 1.0 в 2024 году.

В These Doomed Isles игроки должны поднимать острова, строить поселения и обеспечивать убежище, ресурсы и защиту, чтобы помочь своим последователям выжить в борьбе с рейдерами, стихийными бедствиями и мифологическими чудовищами. Размещайте леса, реки, горы и многое другое и создавайте свою колоду, чтобы оживить мир с помощью могущественных карт, реликвий и чудес в этой стратегической игре в жанре roguelike, посвященной строительству поселений.

Игроки, заинтересованные в том, чтобы попробовать игру сегодня, могут сыграть в бесплатный пролог These Doomed Isles: The First God, чтобы ознакомиться с вводной главой, посвященной Цернунносу, кельтскому богу природы. Начните свое путешествие в мире These Doomed Isles сегодня и перенесите свой прогресс в версию раннего доступа, когда она выйдет в сентябре этого года.

Кроме того, с этой пятницы, 16 июня, в Steam в течение ограниченного времени будет доступна для загрузки в Steam совершенно новая играбельная демоверсия, дающая игрокам первую возможность сыграть за Плутуса, греческого бога богатства. Приведите новую цивилизацию к победе и откройте для себя новые здания, карты, врагов и совершенно нового босса, которого нужно победить.