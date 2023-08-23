Градостроительный симулятор These Doomed Isles выйдет в раннем доступе на ПК 25 сентября ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр Fireshine Games и базирующийся в Шеффилде (Великобритания) разработчик инди-игр Triplevision Games Limited сегодня объявили, что их градостроительный симулятор на выживания These Doomed Isles выйдет на ПК в раннем доступе Steam 25 сентября. Станьте богом, создайте новый мир и защитите свою цивилизацию от рейдеров, стихийных бедствий и мифических чудовищ.

This Doomed Isles выйдет в раннем доступе с тремя игровыми богами — Кернунносом, кельтским богом природы; Плутос, греческий бог богатства; и Акан, бог вина майя — каждый со своими уникальными юнитами, зданиями, картами и способностями. Дополнительные игровые боги будут представлены в период раннего доступа, перед запуском игры 1.0 в 2024 году.

В These Doomed Isles игроки должны возводить острова, строить поселения и отвечать на молитвы своих последователей, чтобы привести их к победе в стратегическом игровом процессе, основанном на беге. Создайте свою колоду карт, чтобы обнаружить мощные синергии, способные принести вашим последователям обильный урожай или обрушить опустошение на ваших врагов.