These Doomed Isles 2-й квартал 2023 г.
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Релиз бесплатного пролога градостроительного симулятора на выживание These Doomed Isles состоится 5 мая

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monk70
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Издатель инди-игр из Лондона (Великобритания) Fireshine Games и разработчик инди-игр из Шеффилда (Великобритания) Triplevision Games Limited объявили о выпуске бесплатного пролога градостроительного симулятора на выживание These Doomed Isles на ПК в Steam 5 мая 2023 года.

Создайте свою колоду, чтобы разместить леса, горы, здания и многое другое, оживив мир мощными картами, реликвиями и чудесами в официальном прологе к грядущей стратегической рогалике о строительстве поселений.

Поднимите землю и постройте поселение для своих последователей, используя силу Цернунноса, чтобы обрушивать метеоритный дождь на захватчиков и вселять в них страх молниями. Постройте свою империю и снабжайте последователей ресурсами, одновременно накапливая мощные статусные эффекты, чтобы побеждать врагов и защищаться от входящих атак.

Любой прогресс, достигнутый в These Doomed Isles: The First God, также может быть перенесен в полную версию These Doomed Isles, когда игра выйдет в раннем доступе Steam этим летом.

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