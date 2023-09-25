В раннем доступе Steam состоялся релиз градостроительного симулятора These Doomed Isles ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр Fireshine Games и базирующийся в Шеффилде (Великобритания) разработчик инди-игр Triplevision Games Limited сегодня объявили, что их градостроительный симулятор These Doomed Isles стал доступен для ПК в раннем доступе Steam.

Станьте богом, создайте новый мир и защитите свою цивилизацию от рейдеров, стихийных бедствий и мифических чудовищ в These Doomed Isles, градостроительной игре на выживание с механикой построения колод в стиле рогалик.

Создавайте новые земли, стройте поселения и приведите свою цивилизацию к победе в стратегическом игровом процессе, основанном на беге. Создайте свою колоду карт, чтобы обнаружить мощные синергии, способные принести вашим последователям обильный урожай или обрушить опустошение на ваших врагов.

Играйте за трех могущественных богов, каждый из которых имеет свой собственный стиль игры, карты, способности, внешний вид и врагов, которых нужно победить, включая Кернунноса, кельтского бога природы; Плутос, греческий бог богатства; и Акан, бог вина майя. Планируется, что в раннем доступе появятся дополнительные игровые боги перед запуском игры 1.0 в 2024 году.

Используйте уникальные силы каждого бога и мощные карты, чтобы ответить на молитвы своих последователей и помочь им выжить. Стройте дома для своих последователей, защищайте свое поселение от нападений и совершенствуйте свои стратегии на все более сложных уровнях Вознесения, чтобы править победоносно.