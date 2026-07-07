Анонсирована научно-фантастическая адвенчура These Starless Skies

Разработчики представили дебютный трейлер These Starless Skies — научно-фантастической приключенческой игры в жанре point-and-click, в которой группе планетологов предстоит не только исследовать загадочную планету, но и справиться с собственными внутренними демонами, пока психологическое напряжение не разрушило команду.

Сюжет расскажет о шести членах научной экспедиции, прибывшей на необычную планету с приливным захватом, одна сторона которой постоянно обращена к звезде, а другая навечно погружена во тьму. Игроки смогут увидеть историю глазами каждого из участников миссии. Помимо событий на чужой планете, игра предложит флешбэки, действие которых разворачивается на Земле будущего и раскрывает прошлое героев, их мотивы и личные переживания.

Одной из главных особенностей проекта станет необычный визуальный стиль, сочетающий пиксельную графику и трехмерное окружение. Игрокам предстоит исследовать несколько резко контрастирующих биомов: раскаленную пустыню под вечным солнцем, ледяные просторы бесконечной ночи и сумеречную зону между ними, где никогда не наступают ни день, ни ночь.

Игровой процесс построен на классических механиках point-and-click. Во время исследования планеты предстоит использовать футуристическое оборудование для сбора образцов, искать улики, взаимодействовать с окружающей средой и принимать решения в диалогах. По словам разработчиков, спокойное изучение мира постепенно будет сменяться напряженными сценами, от которых зависит судьба экспедиции.

Дата выхода These Starless Skies пока не объявлена.