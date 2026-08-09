Состоялся анонс кооперативного симулятора выживания в океане SHORE

Underdog представили дебютный трейлер кооперативного приключения SHORE, в котором игрокам предстоит выживать посреди океана. Проект создается пока для ПК, а в цифровом магазине Steam уже появилась официальная страница, где игру можно добавить в список желаемого. Главная задача выживших — преодолеть все опасности открытой воды и найти способ вернуться обратно домой.

Игровой процесс SHORE завязан на строительстве и расширении плота, который полностью подчиняется законам физики. Игрокам придется постоянно бороться со штормами, голодом и нехваткой ресурсов. Океан будет регулярно проверять пользователей на прочность суровыми погодными условиями: от сильной качки во время бури до столкновений с разрушительными гигантскими цунами.

Помимо климатических угроз, игрокам предстоит столкнуться с опасной морской фауной. В трейлере авторы показали, что мирные встречи с дельфинами могут быстро смениться нападением кровожадных акул и других агрессивных глубоководных существ. Выживать в таких условиях можно будет как в одиночку, так и в компании друзей в рамках сетевого кооператива, рассчитанного на команду от 1 до 4 человек.

Разработчики пока не раскрывают точную дату выхода симулятора, однако в Steam указано, что релиз SHORE запланирован на конец текущего 2026 года. Игра уже позиционируется как отличный подарок для фанатов таких хитов, как Raft и Peak, благодаря упору на командное взаимодействие и физическую модель плота.