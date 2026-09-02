Погоня издательства Midway за популярностью GTA привела к отмене The Suffering 3

Мрачная дилогия психологических боевиков The Suffering вполне могла получить продолжение и завершить историю Торка, однако перспективную 3 часть сгубили недальновидные амбиции руководства издательства Midway. Креативный директор и ведущий геймдизайнер серии Ричард Рауз Третий раскрыл подробности отмены проекта, объяснив, как слепое копирование чужих хитов уничтожило самобытную хоррор-франшизу.

Взаимоотношения разработчиков из Surreal Software с издателем изначально строились на жестких требованиях. После коммерческого успеха оригинальной The Suffering 2004 года компания Midway выкупила студию ради расширения своего портфолио за пределы спортивных симуляторов и файтингов. Вместо предоставления полноценного цикла разработки в 2 или 3 года руководство потребовало выпустить сиквел всего за 1 год, пытаясь поставить производство мрачных боевиков на поток. Команда справилась с задачей и выпустила The Suffering: Ties That Bind точно в срок, рассчитывая в дальнейшем взяться за масштабную 3 часть на более мощном оборудовании.

Планы на разработку триквела разбились о смену консольных циклов и резкую смену приоритетов издателя. С появлением PlayStation 3 и Xbox 360 топ-менеджмент Midway оказался буквально одержим колоссальными продажами серии Grand Theft Auto от студии Rockstar Games. Руководители компании убедили себя в том, что будущее индустрии принадлежит исключительно гигантским песочницам с поездками на машинах и криминальной свободой, а линейные приключенческие экшены и сюжетные боевики окончательно потеряли коммерческую привлекательность.

В результате все наработки по The Suffering 3 были свернуты, а команду Surreal Software принудительно перебросили на разработку амбициозного клона GTA под названием This is Vegas. Проект задумывался как масштабная симуляция ночной жизни Лас-Вегаса с казино, вечеринками и разборками преступных синдикатов. Издатель не жалел средств, надеясь урвать свою долю рынка у создателей криминальных песочниц в открытом мире.

Расчет руководства Midway обернулся сокрушительным фиаско. Создание This is Vegas затянулось на долгие годы, сопровождалось производственным адом и поглотило свыше 40 млн долларов бюджета, но игра так и не добралась до релиза. При этом рынок 7 поколения систем быстро доказал ошибочность стратегии издателя, ведь одними из главных блокбастеров эпохи стали именно линейные кинематографичные боевики вроде Call of Duty 4: Modern Warfare.

Череда провальных управленческих решений и бессмысленная трата ресурсов на невышедшие проекты привели издательство Midway к банкротству в 2009 году. Студия Surreal Software была закрыта, а история Торка так и осталась без запланированного финала.