Таинственные серые человечки в геймплейном трейлере хоррора They Are Here: Alien Abduction Horror ©

Пережив разочарование от катастрофического Greyhill Incident, поклонники захватывающих приключений, в центре которых стоит тема похищения людей инопланетянами, с нетерпением ждут выхода They Are Here: Alien Abduction Horror.

Новая игра от инди-программистов рассказывает о приключениях журналиста Тейлора Фокса, приехавшего в деревню Грейсвуд, чтобы собрать свидетельства тех, кто утверждает, что видел серых существ, бродящих по их ферме.

Вооружившись фотоаппаратом, мы будем стремиться получить доказательства присутствия пришельцев или, по крайней мере, помочь жителям Грейсвуда выяснить причину странных явлений и призрачных фигур, которые их преследуют.

Команда Deklazon описывает They Are Here как "классический" ужастик от первого лица, линейное, сюжетное приключение, которое заставит пользователей исследовать локации, полные тайн, искать предметы, записи, фотографии и улики, чтобы предоставить их властям в качестве свидетельства реального присутствия инопланетян и правдивости внеземных похищений.

Уже с пролога, который можно бесплатно скачать на PC (Steam), можно догадаться о серьезности ситуации, с которой придется столкнуться бедняге Тейлору с первых же минут основной кампании. Выход финальной версии They Are Here: Alien Abduction Horror запланирован на 2024 год на ПК, но с конкретной вероятностью в будущем появится на PlayStation и Xbox, если игра вызовет интерес, на который рассчитывают ее разработчики.