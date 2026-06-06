Стимпанк, страх и выбор без победителей: They Will Come выглядит как мрачная история о цене сопротивления

На Future Games Show Summer Showcase представили приключенческую игру They Will Come, которая сразу привлекла внимание сочетанием стимпанк-эстетики и элементов хоррора. Релиз проекта запланирован на июль 2026 года в Steam, и уже сейчас видно, что ставка сделана не на привычное экшен-зрелище, а на атмосферу давления и моральных решений.

Сюжет разворачивается во время войны, где юный герой оказывается в ситуации, когда судьба его семьи напрямую зависит от его действий. На фоне индустриального кошмара с автоматонами и фабриками механических существ игроку предстоит выживать в мире, где даже сама технология выглядит как угроза. Такой подход напоминает более мрачные версии стимпанка, где эстетика викторианской эпохи превращается в инструмент тревоги, а не приключения.

Отдельного внимания заслуживает подача истории. В трейлере звучит диалог с отцом героя, который сожалеет о созданном им механическом кошмаре — и это добавляет игре редкий для жанра эмоциональный слой. Подобные мотивы обычно встречаются в более крупных сюжетных RPG, поэтому видеть их в инди-проекте уже интересно.

Геймплейные кадры показывают смесь стелса и выживания: герой прячется на фабриках, избегает автоматонов и пытается не попасть в ловушку. При этом игра не ограничивается только бегством — в отдельных сценах игрок управляет самим автоматоном, что выглядит как удачная попытка разнообразить ритм и дать ощущение силы на фоне общей уязвимости.

Любопытно, что за проектом стоит Джефф Траутман — арт-директор с более чем 30-летним опытом работы, сотрудничавший с Midway и Petroglyph. Это чувствуется: визуальный стиль уже сейчас выглядит цельным и продуманным, что для инди-проектов не всегда гарантировано.

На фоне множества однотипных стимпанк-игр They Will Come выделяется попыткой совместить личную драму, хоррор и редкие элементы управления «сильной стороной» мира. Если разработчикам удастся удержать баланс между историей и геймплеем, проект может оказаться неожиданно сильным релизом июля.