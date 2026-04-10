Thick as Thieves 20.05.2026
Мультиплеер, Стелс, От первого лица, Фэнтези
3.7 15 оценок

Иммерсивный симулятор Thick As Thieves выйдет 20 мая

monk70 monk70

Издательство Megabit Publishing объявило о выходе игры Thick As Thieves 20 мая. Эта новая стелс-игра от Уоррена Спектора больше не будет PvPvE-игрой. Вместо этого она станет одиночной/кооперативной игрой.

В этой игре игроки будут осваивать искусство воровства благодаря хитрому геймплею в коротких миссиях в этом динамичном новом подходе к стелсу. Вы будете играть за одного из двух опытных воров. Каждый из них будет обладать своими уникальными талантами и способностями. Для совершения дерзких ограблений вам также придётся использовать наблюдательность и импровизацию.

Игроки раскроют секреты полиции и тайны знати. В то же время, игроки узнают, что нужно, чтобы стать мастером-вором в тщательно охраняемых достопримечательностях Килкэрна.

По словам разработчиков, игроки будут выполнять контракты, улучшать снаряжение и демонстрировать навыки в коротких, увлекательных миссиях, которые меняются с каждым прохождением.

Компания OtherSide Entertainment также поделилась официальными системными требованиями игры для ПК. Для запуска игры игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i5-4570 с 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060. Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-8700 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 2070.

