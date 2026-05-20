На ПК состоялся релиз стелс-экшена Thick As Thieves от создателей Deus Ex и Thief

Состоялся релиз шпионского стелс-экшена Thick As Thieves, разработанного студией OtherSide Entertainment. Команда была основана в 2016 году Полом Нейратом и Уорреном Спектором. Над проектом также работал Грег ЛоПикколо — один из ключевых авторов оригинальной Thief: The Dark Project.

Согласно официальной информации, Уоррен Спектор выступает в роли студийного директора проекта (он известен по Deus Ex и Thief: Deadly Shadows), а Пол Нейрат занимает должность исполнительного продюсера (ранее продюсировал Thief: The Dark Project и Thief: The Metal Age). Игровым директором проекта является Джефф Хикман, ранее приложивший руку к созданию Star Wars: The Old Republic, Warhammer Online и Dark Age of Camelot.

Сеттинг и особенности игрового процесса

Действие игры разворачивается в альтернативном шотландском городе Килкэрн начала XX века, где индустриализация эдвардианской эпохи сочетается с древней магией и мистикой. Игрокам предстоит вступить в местную Гильдию воров и выполнять опасные контракты в особняках знати и строго охраняемых районах города.

Разработчики сделали акцент на классических механиках скрытности и принципах жанра immersive sim. Игроку необходимо учитывать уровень освещения, скорость передвижения и тип поверхности под ногами. Например, ковры полностью приглушают шаги, а шумный бег по звонкой мостовой способен мгновенно привлечь внимание стражников. Авторы подчеркивают, что игра поощряет вариативное прохождение, наблюдательность и импровизацию.

Изначально проект создавался как PvPvE-экшен с противостоянием между игроками, однако позднее команда отказалась от этой идеи. В результате разработка сместилась в сторону одиночного прохождения и кооператива на двух игроков с упором на атмосферу классических stealth-immersive sim. Подробнее об изменениях можно узнать в материале PCGamesN.

Контент, персонажи и снаряжение

На старте игрокам доступна вводная кампания продолжительностью около четырех часов. Она включает в себя несколько типов миссий, 16 уникальных контрактов и две масштабные карты с множеством вариантов прохождения.

Для выбора доступны два персонажа с совершенно разными стилями игры, а также шесть уникальных предметов снаряжения для скрытного проникновения, отвлечения охраны и обхода систем безопасности. Разработчики отдельно подчеркивают, что комбинация персонажей, гаджетов и уровней сложности обеспечивает проекту высокую реиграбельность.

На более высоких уровнях сложности меняются маршруты патрулей, расположение ловушек и структура охраны, из-за чего игрокам приходится полностью адаптировать тактику прохождения под новые условия.

