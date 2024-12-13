Первый трейлер Thick As Thieves - игроков ждет иммерсионное приключение с мультиплеером

Погрузитесь в атмосферу мегаполиса 1910-х годов, где интриги и стелс — ваше главное оружие. Thick As Thieves (это идиома, и форы не такие уж и толстые) получила первый трейлер!

Thick of Thieves от OtherSide Entertainment под руководством Уоррена Спектора приглашает вас в мрачный индустриальный мегаполис начала XX века, пропитанный дымом фабрик и магической таинственностью. Здесь, среди теней и сумерек, вы станете мастером воровства, используя интеллект, ловкость и хитрость, чтобы прокладывать свой путь через опасности и загадки.

Ваш герой будет развиваться так, как вы решите. Каждый выбор открывает новые стратегии и возможности, формируя уникальный стиль игры. Будете ли вы скрытным теневым охотником или искусным манипулятором, влияющим на судьбы горожан, — решать только вам.

Мир Thick of Thieves полон деталей и сюрпризов, которые делают каждую ночь уникальной. Город, где промышленность переплетается с магией, оживает перед вами, предоставляя бесконечные испытания и открытия. Здесь вы не просто наблюдатель, а творец своей истории, сочетающей динамичное повествование и эмерджентный многопользовательский игровой процесс.

Для тех, кто вырос, любя мрачный дух классики вроде Thief или Dishonored, эта игра станет настоящей находкой. Thick of Thieves обещает вернуть игрокам магию стелса, объединяя атмосферу прошлых шедевров с новаторскими решениями современности. Игра выйдет в 2026 году.