Студия OtherSide Entertainment сократила ещё 18 сотрудников на фоне проблем с Thick as Thieves

Разработчик Thick as Thieves — студия OtherSide Entertainment — провела вторую волну увольнений за последний месяц, сократив ещё 18 сотрудников. Ранее в этом же месяце компания уже уволила 17 человек.

Представитель студии подтвердил сокращения и заявил, что бизнес-модель студии, основанной на immersive sim проектах с долгим циклом разработки, стала «всё менее коммерчески жизнеспособной».

По словам компании, несмотря на положительный отклик на стартовую кампанию Thick as Thieves, текущая структура студии больше не может устойчиво существовать в прежнем виде. Разработчикам выразили благодарность за проделанную работу.

Thick as Thieves вышла 20 мая и достигла пика около 1 100 одновременных игроков в Steam, однако после релиза онлайн заметно снизился. О продажах на консолях информации нет, но серия сокращений намекает на слабые коммерческие результаты проекта.