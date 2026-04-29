Thick As Thieves будет стоить $4,99 - но это лишь начало: разработчики делают ставку на развитие игры после релиза

Стелс-экшен Thick As Thieves от OtherSide Entertainment и Megabit Publishing стартует 20 мая в Steam по неожиданно низкой цене — всего $4,99. Однако ключевая деталь в другом: релизная версия будет не полноценной историей, а так называемой «вступительной кампанией».

По словам главы студии Пола Нейрата, команда изначально задумывала мир Килкэрна — альтернативного города начала XX века — как площадку для множества историй. Первая версия предложит около четырёх часов контента: 16 миссий, две карты и базовый набор снаряжения. Это скорее демонстрация потенциала, чем законченный продукт.

Такой подход напоминает ранние модели «игры как сервиса», но в более мягком формате. С одной стороны, цена снижает риски для игроков — за небольшую сумму можно оценить механику и атмосферу. С другой — возникает вопрос, хватит ли стартового объёма, чтобы удержать интерес до будущих обновлений.

Разработчики делают ставку на постепенное расширение: новые сюжетные линии и элементы геймплея будут добавляться с учётом отзывов сообщества. Это разумная стратегия, но она требует доверия со стороны игроков — и регулярной поддержки без затяжных пауз.

В итоге Thick As Thieves выглядит как осторожный эксперимент: не громкий релиз, а задел на будущее. Если команда выдержит темп обновлений, проект может вырасти во что-то большее. Если нет — рискует остаться любопытной, но недораскрытой идеей.