Thick as Thieves получит новый патч, но главный источник раздражения игроков разработчики пока игнорируют

Студия OtherSide Entertainment анонсировала второй крупный патч для стелс-экшена Thick as Thieves. Обновление должно выйти в середине следующей недели и добавит давно ожидаемые функции — переназначение клавиш и отображение общего таймера миссии. Однако вокруг игры всё громче звучит критика из-за механики, которую многие игроки считают откровенно губительной для удовольствия от прохождения.

После первого патча, где появились настройки FOV и возможность отключить размытие в движении, разработчики пообещали продолжить улучшение проекта. Новый апдейт действительно исправляет базовые неудобства интерфейса, но, как отмечают журналисты PC Gamer, ключевая проблема Thick as Thieves остаётся нетронутой — агрессивная система таймеров.

Главная претензия касается восьмиминутного обратного отсчёта, который запускается после выполнения одной из целей миссии. С этого момента игрок должен срочно найти случайно появляющийся выход, иначе всё задание будет провалено. Идея добавить напряжение для стелс-экшена звучит интересно на бумаге, но на практике превращает размеренное ограбление в нервную гонку против времени.

Особенно болезненно это воспринимается из-за отсутствия сохранений во время миссий — наследия мультиплеерного дизайна игры. В итоге даже идеально спланированное проникновение может закончиться провалом просто потому, что выход появился в неудобной точке карты. Для жанра, который всегда строился на терпении, изучении маршрутов и аккуратности, подобное решение выглядит спорно. Не случайно многие уже сравнивают ситуацию с тем, как если бы в классическом Thief внезапно заставляли бежать спринт после каждого украденного подсвечника.

Пока Thick as Thieves остаётся игрой с отличной атмосферой и любопытной концепцией, но именно спорные ограничения мешают ей раскрыться. И если разработчики не пересмотрят систему таймеров, патчи с улучшением интерфейса вряд ли смогут вернуть ушедшую аудиторию.