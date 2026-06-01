Thick as Thieves 20.05.2026
Мультиплеер, Стелс, От первого лица, Фэнтези
4.1 19 оценок

Thick as Thieves получит новый патч, но главный источник раздражения игроков разработчики пока игнорируют

butcher69 butcher69

Студия OtherSide Entertainment анонсировала второй крупный патч для стелс-экшена Thick as Thieves. Обновление должно выйти в середине следующей недели и добавит давно ожидаемые функции — переназначение клавиш и отображение общего таймера миссии. Однако вокруг игры всё громче звучит критика из-за механики, которую многие игроки считают откровенно губительной для удовольствия от прохождения.

После первого патча, где появились настройки FOV и возможность отключить размытие в движении, разработчики пообещали продолжить улучшение проекта. Новый апдейт действительно исправляет базовые неудобства интерфейса, но, как отмечают журналисты PC Gamer, ключевая проблема Thick as Thieves остаётся нетронутой — агрессивная система таймеров.

Главная претензия касается восьмиминутного обратного отсчёта, который запускается после выполнения одной из целей миссии. С этого момента игрок должен срочно найти случайно появляющийся выход, иначе всё задание будет провалено. Идея добавить напряжение для стелс-экшена звучит интересно на бумаге, но на практике превращает размеренное ограбление в нервную гонку против времени.

Особенно болезненно это воспринимается из-за отсутствия сохранений во время миссий — наследия мультиплеерного дизайна игры. В итоге даже идеально спланированное проникновение может закончиться провалом просто потому, что выход появился в неудобной точке карты. Для жанра, который всегда строился на терпении, изучении маршрутов и аккуратности, подобное решение выглядит спорно. Не случайно многие уже сравнивают ситуацию с тем, как если бы в классическом Thief внезапно заставляли бежать спринт после каждого украденного подсвечника.

Пока Thick as Thieves остаётся игрой с отличной атмосферой и любопытной концепцией, но именно спорные ограничения мешают ей раскрыться. И если разработчики не пересмотрят систему таймеров, патчи с улучшением интерфейса вряд ли смогут вернуть ушедшую аудиторию.

