Уоррен Спектор объяснил, почему его новая игра Thick as Thieves будет мультиплеерной

Уоррен Спектор, общаясь с PC Gamer, рассказал, почему его новый проект Thick as Thieves будет многопользовательской игрой с живым сервисом. Идея с мультиплеером появилась у Спектора не просто так. По его словам, он всю жизнь пытается воссоздать в играх атмосферу своих первых партий в D&D:
«Я уже много лет думаю о том, что мультиплеер — это логичный следующий шаг для иммерсив-симов. Всю свою карьеру я пытаюсь воссоздать те ощущения, которые испытал, когда впервые сел играть в D&D. Хотя там и есть одиночные приключения, обычно в D&D не играют в одиночку. Настольные ролевые игры — это когда друзья рассказывают истории друг другу и вместе».
Хотя поначалу Спектор сомневался в этой идее:
«Поначалу я сопротивлялся — я же человек, который любит истории, люблю игры, которые можно пройти и двигаться дальше. Но один из моих дизайнеров сказал кое-что, что полностью изменило моё мнение. Он сказал: 'Уоррен, это же просто модель D&D'. Так что следующий логичный шаг — сделать игру ещё больше похожей на настолку, чтобы она жила и развивалась после релиза».
А вот увидеть результат этих экспериментов можно будет только в 2026 году. Thick as Thieves перенесёт нас в мрачный индустриальный город начала XX века, где магия переплетается с дымом фабрик. Игрокам предстоит стать настоящими мастерами воровского дела, используя не только собственную хитрость и ловкость, но и умение работать в команде.
Эх Спектор, Спектор. А был гением геймдева
Ну так по факту и может остаться им. Дело не в самом мультиплеере, а как реализуют разрабы. Если каждая большая студия делает одни королевские битвы, то причина отвращения понятна. А так и в мультиплеере можно что-то новое реализовать. Скажем, найти доги в старом ласт оф все прикрутили очень классную меху с припасами, что давала причину бороться в матче с противниками на полную или беседа с Фаллаут 76 из кривой мертвечины вполне могла реализовать живой мир, полный исследования. Запилить хороший мультиплеер это тоже сильное испытание