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Thief Simulator 09.11.2018
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Стелс, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
7.9 171 оценка

Король абсурдных симуляторов PlayWay выпустил 16 игр за один месяц и почти везде активно применял ИИ

Gutsz Gutsz

Совсем недавно представители индустрии предрекали не совсем светлое будущее для видеоигр из-за генеративного искусственного интеллекта, жалуясь на увольнения и наплыв конвейерных подделок. Ну что ж, теперь у нас есть наглядное и пугающее подтверждение этим словам в лице небезызвестного польского издателя PlayWay. За один только август месяц эта компания выпустила рекордное количество игр, и в абсолютном большинстве из них активно применялись нейросети.

По мнению разработчиков генеративный ИИ будет влиять на индустрию еще три года - ничего хорошего ждать не стоит

PlayWay давно известна своей уникальной и весьма спорной бизнес-моделью еще даже до бума генеративного ИИ. Издатель, который подарил нам House Flipper, Thief Simulator и недавний Crime Scene Cleaner, управляет гигантской сетью из примерно 100 небольших партнерских студий. Долгие годы их тактикой был метод "проверки рынка". Студии создавали фейковые скриншоты или пре-рендеры несуществующих концептов, публиковали их в Steam и ждали. Если проект собирал вишлисты — его начинали делать, если нет — отменяли.

Развитие генеративного ИИ дало полякам инструмент, который превратил этот процесс в конвейер - буквально. За один лишь август издатель выпустил в Steam 16 новых игр и это без учета бесплатных прологов или демок. 11 из них содержали в названии фирменное слово «Simulator», а в угаре "штамповки" студии даже умудрились выпустить два симулятора пиццерии в одном и том же месяце, которые конкурируют друг с другом.

У 12 из 16 выпущенных в августе игр на странице в Steam стоит обязательная плашка «Содержит контент, сгенерированный ИИ». В некоторых проектах нейросети генерировали лишь маркетинговые материалы и арты, а в других ИИ взял на себя создание ассетов, написание локализации и генерацию озвучки. Искусственный интеллект позволил студиям PlayWay сэкономить на специалистах и феноменально разогнать темпы производства. Только за первую половину 2026 года издатель выпустил уже больше 50 игр, побив свой собственный годовой рекорд прошлых лет.

В то время как другие крупные издательства начинают вписывать в контракты строгие запреты на использование ИИ-генераций из-за проблем с авторскими правами, PlayWay максимально лояльна к новым технологиям, если они позволяют экономить. Если стратегия PlayWay по выпуску десятков дешевых ИИ-симуляторов продолжит набирать обороты, цифровые магазины рискуют окончательно утонуть под тоннами низкокачественного машинного контента, генерируемого ради быстрой прибыли.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
JackBV

Дело не в ИИ . а в его возможностях. Ещё 3 года назад Уил Смит жрал спагетти и все ужасались , позже люди переставали в