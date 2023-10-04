Thief Simulator 2, продолжение приключенческого симулятора ограблений 2018 года, вышел на ПК в Steam

Thief Simulator 2 дебютирует на ПК, представляя новую часть популярной игры, сочетающей в себе стелс, симуляцию и приключения в воровском мире. Создатели обещают многочисленные инновации, а также улучшения проверенных механик и решений. В 2024 году симулятор также появится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Первый Thief Simulator — один из самых популярных симуляторов последних лет, собравший несколько миллионов игроков на ПК и консолях. На платформе Steam игра в настоящее время имеет 87% положительных отзывов на основе почти 23 000 обзоров.
Thief Simulator 2 уникальным образом сочетает в себе скрытность, симуляцию и приключения в мире воровства. Эта игра от первого лица (FPP) предлагает два режима игры: сюжетный и свободный. Игроков ждут самые разные испытания: от обычных домов до объектов с высоким уровнем безопасности. Сюжетная линия новой части во многом связана с мафиозной семьей, известной по первой игре; Однако создатели подчеркивают, что знакомство с первой игрой не является обязательным условием для того, чтобы насладиться криминальным развлечением в новой части.