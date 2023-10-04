Thief Simulator 2, продолжение приключенческого симулятора ограблений 2018 года, вышел на ПК в Steam

Сиквел Thief Simulator, в котором вам снова необходимо вламываться в чужие дома, магазины и банки, чтобы выносить оттуда ценные вещи и продавать их на чёрном рынке. Все вырученные деньги можно потратить на покупку нового снаряжения, которое поможет вам во время выполнения рискованных миссий.

В игре есть три уникальных локации. Вам следует как можно подробней изучить их окрестности, выбрать наиболее подходящее время, чтобы ворваться в них, а затем совершить ограбление. У вас будет не особо много времени, поэтому вам необходимо решить, какой предмет взять, а какой оставить. Удастся ли вам справиться с напряжением или вы запаникуете?