Студия Noble Muffins анонсировала плейтест и демоверсию игры Thief Simulator 3

Разработчики из студии Noble Muffins и издательство PlayWay S.A. открыли регистрацию на тестирование проекта Thief Simulator 3. Пользователи платформы Steam могут подать заявку на странице игры. В рамках плейтеста участникам предложат выполнить начальные задания. Геймеры смогут действовать самостоятельно или объединиться с другом в кооперативном режиме для 2 человек.

Вместе с этим в цифровом магазине появилась страница ознакомительного фрагмента Thief Simulator 3 Demo. Демоверсия позволит исследовать 2 из 4 запланированных зон. Главным нововведением 3 номерной части станет полноценный совместный режим. Напарники смогут распределять роли, где 1 участник отвлекает внимание, а его коллега забирает ценности. Совместная работа потребует тщательного изучения уязвимостей в системах безопасности.

В арсенале героев появятся новые гаджеты и самодельные инструменты для обхода защиты. Авторы добавили систему экипировки, которая напрямую влияет на характеристики персонажа. Выбор подходящих кроссовок позволит бегать быстрее, а элементы одежды помогут изменить внешний вид преступника. Точная дата выхода полной версии пока остается неизвестной.