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Thief: The Dark Project 30.11.1998
Экшен, Стелс, От первого лица
9 262 оценки

Анонсировано обновленное издание классического стелс-экшена Thief: The Dark Project Remastered

Extor Menoger Extor Menoger

Разработкой проекта занимается команда Nightdive Studios, известная по обновлению классических игр на современном оборудовании. Оригинальная игра, созданная коллективом Looking Glass Studios, считается одним из ключевых проектов в истории жанра стелс с видом от 1 лица. Вместо активных перестрелок, привычных для шутеров конца 90-х годов, игровой процесс оригинальной версии делал основную ставку на скрытность, использование теней и оценку уровня шума при перемещении.

Новая версия разрабатывается на базе графического движка KEX Engine, принадлежащего студии Nightdive. Переиздание появится на персональных компьютерах в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и на новой платформе от Nintendo. Игра получит технические усовершенствования, включая поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 120 FPS на подходящих конфигурациях устройств.

В состав ремастера войдут все 12 оригинальных заданий, а также 3 дополнительные миссии из специального издания Thief Gold, которое вышло в 1999 году. Эти дополнительные уровни расширяют сюжетную линию главного героя, профессионального вора Гаррета, и добавляют в прохождение 5 новых типов врагов. В проекте сохранятся 3 уровня сложности для каждой миссии, предлагающие различные цели для успешного завершения задания.

Авторы обновленной версии обещают улучшить текстуры, трехмерные модели и анимацию персонажей, сохранив при этом оригинальный дизайн уровней с минимальными исправлениями ошибок. Игровой процесс адаптируют для удобного использования современных контроллеров, добавив радиальное меню быстрого выбора предметов и оружия, поддержку вибрации и гироскопического прицеливания. Помимо этого, в игру внедрят систему достижений, встроенную поддержку фанатских модификаций и архивные материалы о процессе разработки оригинального проекта.

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
ZackSnyder

Вот бы ремейк...обожаю

4
Твой сосед стучит

УРА! Nightdive будет делать ремастер! А не сраный Aspyr!

1
Маслохищник

Шикарно, сам фанат серии

1
Шрек vs Clair Obser 33

Тафферы на месте?

1
Комментарий удален