Анонсировано обновленное издание классического стелс-экшена Thief: The Dark Project Remastered

Разработкой проекта занимается команда Nightdive Studios, известная по обновлению классических игр на современном оборудовании. Оригинальная игра, созданная коллективом Looking Glass Studios, считается одним из ключевых проектов в истории жанра стелс с видом от 1 лица. Вместо активных перестрелок, привычных для шутеров конца 90-х годов, игровой процесс оригинальной версии делал основную ставку на скрытность, использование теней и оценку уровня шума при перемещении.

Новая версия разрабатывается на базе графического движка KEX Engine, принадлежащего студии Nightdive. Переиздание появится на персональных компьютерах в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и на новой платформе от Nintendo. Игра получит технические усовершенствования, включая поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 120 FPS на подходящих конфигурациях устройств.

В состав ремастера войдут все 12 оригинальных заданий, а также 3 дополнительные миссии из специального издания Thief Gold, которое вышло в 1999 году. Эти дополнительные уровни расширяют сюжетную линию главного героя, профессионального вора Гаррета, и добавляют в прохождение 5 новых типов врагов. В проекте сохранятся 3 уровня сложности для каждой миссии, предлагающие различные цели для успешного завершения задания.

Авторы обновленной версии обещают улучшить текстуры, трехмерные модели и анимацию персонажей, сохранив при этом оригинальный дизайн уровней с минимальными исправлениями ошибок. Игровой процесс адаптируют для удобного использования современных контроллеров, добавив радиальное меню быстрого выбора предметов и оружия, поддержку вибрации и гироскопического прицеливания. Помимо этого, в игру внедрят систему достижений, встроенную поддержку фанатских модификаций и архивные материалы о процессе разработки оригинального проекта.