Авторы Thief: The Dark Project Remastered показали новый геймплей на PC Gaming Show 2026

Издательства Atari, Eidos Interactive и разработчики из Nightdive Studios в рамках выставки PC Gaming Show 2026 опубликовали геймплейный трейлер Thief: The Dark Project Remastered. Свежий ролик демонстрирует масштабное визуальное обновление культового стелс-экшена 1998 года. Авторы бережно осовременили техническую сторону проекта, полностью сохранив его густую мрачную атмосферу.

В ролике закадровый голос загадочного нанимателя предлагает мастеру-вору Гарретту новое дело. Герою необходимо тайно проникнуть в охраняемый особняк аристократа и выкрасть оттуда бесценную реликвию. В видео отмечается, что для этой миссии нужен не обычный грабитель, а настоящий художник своего дела.

Основой демонстрации стали классические механики скрытности и поведение искусственного интеллекта. Авторы показали, как Гарретт крадется в тенях, расчищает путь точными выстрелами из лука и собирает дорогой лут. Противники стали внимательнее: любой подозрительный звук или попадание в круг света заставляют стражу поднимать на ноги все поместье.

Релиз Thief: The Dark Project Remastered ожидается в период зимних праздников. Игра будет доступна на всех ключевых игровых системах: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, а также Switch и Switch 2.