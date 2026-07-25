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Бывшие сотрудники Nintendo раскрыли главные плюсы и минусы работы в компании
Компания Paramount Skydance согласилась приостановить слияние с Warner Bros. до июня следующего года
voices38 выпустил исправление для своего взлома Assassin's Creed: Shadows
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Чак Рассел, режиссёр "Маски" и "Кошмара на улице Вязов 3" умер в возрасте 74 лет
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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