Фанаты серии Thief приглашают на Чёрный Парад! Вышла русская версия масштабного мода The Black Parade

Сообщество Thief: The Dark Fate анонсировало релиз русской версии масштабного мода «Thief: Чёрный Парад». Этот глобальный проект посвящён продолжению культовой игры Thief: The Dark Project и создан для поклонников, которые ценят атмосферу оригинала.

Работа над переводом длилась почти год. В рамках проекта:

Переведено около 400 книг и 200 текстур .

и . Озвучено более 1700 реплик для 30 персонажей силами 15 актёров .

для силами . Анимированы и перемонтированы все брифинги специально для русской версии.

Команда перевода подчеркнула, что русская версия доступна бесплатно, как и сам мод. Пользователи могут скачать её как самостоятельную игру или установить перевод в уже имеющуюся копию Thief Gold. Для удобства создана программа, которая позволяет легко переключать языки и включать субтитры.

Русская версия вышла в годовщину оригинального мода — 30 ноября, приуроченного ко дню рождения Thief: The Dark Project.