ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Thief: The Dark Project 30.11.1998
Экшен, Стелс, От первого лица
9 225 оценок

Фанаты серии Thief приглашают на Чёрный Парад! Вышла русская версия масштабного мода The Black Parade

butcher69
Новости

Сообщество Thief: The Dark Fate анонсировало релиз русской версии масштабного мода «Thief: Чёрный Парад». Этот глобальный проект посвящён продолжению культовой игры Thief: The Dark Project и создан для поклонников, которые ценят атмосферу оригинала.

Thief: The Dark Project "Фанатское дополнение The Black Parade на русском"

Работа над переводом длилась почти год. В рамках проекта:

  • Переведено около 400 книг и 200 текстур.
  • Озвучено более 1700 реплик для 30 персонажей силами 15 актёров.
  • Анимированы и перемонтированы все брифинги специально для русской версии.

Команда перевода подчеркнула, что русская версия доступна бесплатно, как и сам мод. Пользователи могут скачать её как самостоятельную игру или установить перевод в уже имеющуюся копию Thief Gold. Для удобства создана программа, которая позволяет легко переключать языки и включать субтитры.

Русская версия вышла в годовщину оригинального мода — 30 ноября, приуроченного ко дню рождения Thief: The Dark Project.

19
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Maxinick

НАКОНЕЦТА!! Спасибо ребятам! Надеюсь они таки перевели таблички, как скрижали, оставлял подсказку)

4
Lev Lev

Тоже впервые слышу, но думаю, стоит попробовать! Оригинал и сиквел удивительно смогли затянуть, испытаем и мод

2
Maxinick

Я так скажу, положа руку на сердце, это лучше первой части по всем пунктам, кроме может разве что сюжета - уровни, наполнение, реиграбельность просто на высоте. А сюжет просто отличнейше сделан, попали как раз в ту самую точку, куда я некогда думал, могла бы развиваться серия, так как была зацепка но момент с магами в первой не был раскручен.

2
Lev Lev Maxinick

Ну всё, спасибо, теперь точно буду тестить)))

0
Maxinick

но я б конечно только текст поставил, оригинальная озвучка очень хороша, особенно ГГ удался.

2
Владимир Семеренко

Советую попробовать поиграть с нашей. На мой взгляд, она местами получилась даже качественнее оригинальной.

0
Trezvopoy

Впервые слышу

1
Anatoly1977

Как по мне третий Вор самый прикольный.

1
Pravdarub

Первый вор был топ. А вот второй шлак. Как будто добавили те карты, которые посчитали не удачные в оригинале.

0
Kaburagi

Чёрный парад уже не модно. Трамп победил

-1
LoSTnWiLD

не понимаю столько восторженных отзывов... на кого рассчитан этот проект? с такой графикой и с таким качеством озвучки в 2024м году? или я зря сюда зашел сразу после просмотра стори-ролика второго Кингдом кама?

-1
Владимир Семеренко

Про графику трудно не согласиться, это мнение можно понять. В воре графика работает на погружение. Но что с озвучкой не так, можно конкретнее?

0
ka27
-3