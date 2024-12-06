Фанаты серии Thief приглашают на Чёрный Парад! Вышла русская версия масштабного мода The Black Parade

Сообщество Thief: The Dark Fate анонсировало релиз русской версии масштабного мода «Thief: Чёрный Парад». Этот глобальный проект посвящён продолжению культовой игры Thief: The Dark Project и создан для поклонников, которые ценят атмосферу оригинала.
Работа над переводом длилась почти год. В рамках проекта:
- Переведено около 400 книг и 200 текстур.
- Озвучено более 1700 реплик для 30 персонажей силами 15 актёров.
- Анимированы и перемонтированы все брифинги специально для русской версии.
Команда перевода подчеркнула, что русская версия доступна бесплатно, как и сам мод. Пользователи могут скачать её как самостоятельную игру или установить перевод в уже имеющуюся копию Thief Gold. Для удобства создана программа, которая позволяет легко переключать языки и включать субтитры.
Русская версия вышла в годовщину оригинального мода — 30 ноября, приуроченного ко дню рождения Thief: The Dark Project.
НАКОНЕЦТА!! Спасибо ребятам! Надеюсь они таки перевели таблички, как скрижали, оставлял подсказку)
Тоже впервые слышу, но думаю, стоит попробовать! Оригинал и сиквел удивительно смогли затянуть, испытаем и мод
Я так скажу, положа руку на сердце, это лучше первой части по всем пунктам, кроме может разве что сюжета - уровни, наполнение, реиграбельность просто на высоте. А сюжет просто отличнейше сделан, попали как раз в ту самую точку, куда я некогда думал, могла бы развиваться серия, так как была зацепка но момент с магами в первой не был раскручен.
Ну всё, спасибо, теперь точно буду тестить)))
но я б конечно только текст поставил, оригинальная озвучка очень хороша, особенно ГГ удался.
Советую попробовать поиграть с нашей. На мой взгляд, она местами получилась даже качественнее оригинальной.
Впервые слышу
Как по мне третий Вор самый прикольный.
Первый вор был топ. А вот второй шлак. Как будто добавили те карты, которые посчитали не удачные в оригинале.
Чёрный парад уже не модно. Трамп победил
не понимаю столько восторженных отзывов... на кого рассчитан этот проект? с такой графикой и с таким качеством озвучки в 2024м году? или я зря сюда зашел сразу после просмотра стори-ролика второго Кингдом кама?
Про графику трудно не согласиться, это мнение можно понять. В воре графика работает на погружение. Но что с озвучкой не так, можно конкретнее?