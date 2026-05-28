Магазин GOG добавляет Thief Gold в программу сохранения игр и раскрывает детали рабочего процесса

Пользователи цифрового магазина GOG выбрали классический стелс-экшен Thief Gold в качестве следующего проекта для официальной программы сохранения игр. В связи с этим представители платформы подробно рассказали о технических этапах, через которые проходит каждая ретро-игра перед получением обновленной версии.

Голосование за следующий проект проходило в специальном хабе для подписчиков GOG Patrons Hub. Игроки могли распределить свои голоса между 5 классическими проектами, среди которых были Metal Gear, Thief Gold, Thief 2: The Metal Age, Desperados: Wanted Dead or Alive и Commandos: Ammo Pack. По результатам отбора наибольшее количество голосов получила именно оригинальная игра. Специалисты магазина планируют выпустить обновленную версию экшена в течение ближайших 2 месяцев.

Процесс адаптации классических проектов под современные операционные системы разделен на 5 основных этапов. Начальным этапом является детальное исследование. На этом этапе технические специалисты изучают профильные интернет-ресурсы, специализированные форумы, базу данных PCGamingWiki и отзывы фанатских сообществ. Это позволяет составить подробный список известных проблем, с которыми сталкиваются пользователи при запуске старых игр на операционных системах Windows 10 и Windows 11, а также определить зависимости файлов и необходимые записи в реестре.

После сбора теоретической информации команда переходит к непосредственному тестированию игры. Разработчики проверяют нагрузку на центральный процессор, оперативную память, видеопамять и графический чип. Особое внимание уделяется стабильности работы при переключении между полноэкранным и оконным режимами, корректности сворачивания игры по нажатию клавиш Alt-Tab, качеству изображения и поддержке современных геймпадов с возможностью переназначения управления.

3 этап посвящен непосредственному устранению выявленных неполадок. Для этого команда GOG задействует как собственные инструменты, включая обертки DX Wrapper, Input Wrapper и Video Wrapper, разработанные в 2026 году, так и стороннее программное обеспечение. В список рабочих инструментов входят дисассемблеры, декомпиляторы, дебаггеры, шестнадцатеричные редакторы, а также утилиты Cheat Engine, Visual Studio и Notepad++. Специалисты также детально анализируют решения, созданные фанатским сообществом за многие годы, чтобы корректно интегрировать их в официальную версию.

4 шаг включает в себя проведение циклов тестирования и проверку качества. Все подготовленные исправления передаются в отдел контроля качества. Тестировщики проверяют работоспособность игры и стабильность внесенных изменений. Если в процессе тестирования возникают новые технические ошибки или вылеты, проект возвращается на доработку технической команде. Данный цикл может повторяться множество раз до достижения стабильного результата.

Финальный этап представляет собой непрерывную поддержку проекта, у которой нет фиксированных сроков окончания. Современные компьютерные системы постоянно развиваются, получая обновления операционных систем и новые драйверы для видеокарт, что может нарушить работоспособность старой игры. Специалисты GOG обязуются регулярно отслеживать отзывы игроков, отчеты об ошибках и запросы в службу поддержки, чтобы своевременно выпускать необходимые исправления для сохранения совместимости.