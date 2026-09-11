Nightdive поделится более подробной информацией о ремастере Thief: The Dark Project 2-го ноября

За последние несколько недель в Steam произошло несколько крупных утечек, раскрывших информацию о множестве ожидаемых игр после того, как списки их достижений случайно попали в сеть через API платформы.

Спустя несколько дней после появления слухов, студия Nightdive Studios официально подтвердила на своем YouTube-канале, что проведёт подробную презентацию игры, запланированную на 2 ноября, — фанатам стоит отметить эту дату в своих календарях.

Обновлённая версия одного из самых популярных стелс-экшенов в истории уже может похвастаться рядом нововведений: поддержкой современных геймпадов, системой достижений, улучшенной графикой, а также поддержкой разрешения 4K и частоты 120 кадров в секунду.

Помимо новых игровых механик, игроков ждёт ряд улучшений, повышающих удобство игры: например, круговое меню выбора предметов и оружия, возможность перепроходить миссии, а также поддержка пользовательских кампаний, позволяющая создавать собственные уровни и делиться ими с другими фанатами.