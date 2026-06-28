Nightdive привлекла оригинального художника для переделки кат-сцен ремастера Thief: The Dark Project

В новом эпизоде ​​подкаста Deep Dive от Nightdive Studios продюсер Дэниел Грейшон и глава студии Стивен Кик поделились новыми подробностями о разработке Thief: The Dark Project Remastered, уделяя особое внимание работе над кат-сценами игры.

Новое известие, которое порадует давних поклонников, — это участие в проекте Дэниела Трона, одного из художников Looking Glass Studios, принимавших участие в разработке оригинальной части 1998 года. Трон, который в то время создавал, анимировал и режиссировал кат-сцены игры, вернулся, чтобы сотрудничать с Nightdive над обновлением этих же эпизодов.

Мы вернули одного из оригинальных художников, работавших над игрой. Если вы посмотрите на кат-сцены из релиза 1998 года, они были очень низкого разрешения и с ограниченной частотой кадров. Теперь у нас появился оригинальный художник, который помогает нам идеально воссоздать этот стиль.



Они выглядят так же, но в 4K: они определённо лучше. Анимация более плавная. Я делаю смелое предсказание, но я не думаю, что кто-то будет разочарован нашей работой.

Помимо работы над анимационными эпизодами, Дэниел Трон также был одним из трёх главных художников, указанных в титрах Thief, наряду с Роббом Уотерсом и ведущим художником Марком Лизоттом, и озвучивал некоторых персонажей игры — распространённая практика в Looking Glass Studios и других студиях, чьи бюджеты затрудняли привлечение профессиональных актёров озвучки для всех ролей.

Цель команды — сохранить идентичность знаменитых двухмерных кат-сцен, обновив их до современных стандартов, не искажая оригинальный стиль. Такой подход уже был принят Nightdive в System Shock 2 Remastered, где предварительно отрендеренные эпизоды были воссозданы с сохранением внешнего вида, верного оригиналу.

Релиз Thief: The Dark Project Remastered в настоящее время запланирован на конец 2026 года, хотя Nightdive Studios пока не объявила конкретную дату релиза.