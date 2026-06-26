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Thief: The Dark Project 30.11.1998
Экшен, Стелс, От первого лица
9 267 оценок

Ремастер Thief получит колесо выбора оружия и обновлённый интерфейс - но классическое управление сохранят

IKarasik IKarasik

Nightdive Studios продолжает раскрывать детали ремастера культовой Thief: The Dark Project и подтвердила одно из самых заметных нововведений — в игре появится колесо выбора оружия и предметов. Это станет частью обновлённого интерфейса, который должен сделать управление более удобным для современных игроков.

По словам продюсера Дэниела Грейшона, одной из первых задач команды было улучшение работы с инвентарём, особенно в напряжённых ситуациях, где в оригинале приходилось быстро перебирать инструменты вручную или помнить десятки горячих клавиш.

При этом Nightdive подчёркивает, что менять саму основу игры студия не собирается. Новые элементы управления будут полностью опциональными, а поклонники оригинала смогут проходить ремастер с классической схемой, используя привычные бинды и старый подход к инвентарю.

Глава студии Стивен Кик отметил, что для Nightdive главный показатель успеха ремастера — сохранить ту же атмосферу и ощущения, которые игроки помнят с оригинала. Именно поэтому все улучшения строятся вокруг удобства, а не переделки базового дизайна.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
QueasyRush

если оставят убогое управление оригинала как в переиздании ларки то идут они лесом, танковая дичь

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Вадим Якимов

"да все насрать"..)

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