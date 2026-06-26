Ремастер Thief получит колесо выбора оружия и обновлённый интерфейс - но классическое управление сохранят

Nightdive Studios продолжает раскрывать детали ремастера культовой Thief: The Dark Project и подтвердила одно из самых заметных нововведений — в игре появится колесо выбора оружия и предметов. Это станет частью обновлённого интерфейса, который должен сделать управление более удобным для современных игроков.

По словам продюсера Дэниела Грейшона, одной из первых задач команды было улучшение работы с инвентарём, особенно в напряжённых ситуациях, где в оригинале приходилось быстро перебирать инструменты вручную или помнить десятки горячих клавиш.

При этом Nightdive подчёркивает, что менять саму основу игры студия не собирается. Новые элементы управления будут полностью опциональными, а поклонники оригинала смогут проходить ремастер с классической схемой, используя привычные бинды и старый подход к инвентарю.

Глава студии Стивен Кик отметил, что для Nightdive главный показатель успеха ремастера — сохранить ту же атмосферу и ощущения, которые игроки помнят с оригинала. Именно поэтому все улучшения строятся вокруг удобства, а не переделки базового дизайна.