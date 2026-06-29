Ремастер Thief: The Dark Project будет поддерживать фанатские миссии, включая The Black Parade

Одной из наиболее высоко ценимых особенностей Thief: The Dark Project, которая поддерживала её жизнь на протяжении многих лет, является наличие особенно активного сообщества моддеров, способных создавать небольшие шедевры. Хотя другие сообщества численно больше, создатели карт Thief за эти годы отличились созданием миссий и целых кампаний, которые часто превосходят амбиции контента базовой игры.

Признавая это наследие, Nightdive Studios решила сделать поддержку модов центральным элементом ремастера Thief: The Dark Project. Во время своего выступления на подкасте Deep Dive продюсер студии Дэниел Грейшон подчеркнул важность контента, создаваемого сообществом, для успеха проекта.

Существует очень преданное сообщество, создающее всевозможные дополнения к игре, и это не осталось незамеченным. Совместимость с этим контентом чрезвычайно важна, и именно над этим мы работаем, чтобы гарантировать, что, купив копию игры на ПК, вы сможете быстро и легко установить любую фанатскую миссию, в которую захотите сыграть.

Учитывая огромное количество созданных фанатами миссий, цель студии действительно амбициозна, но достижима, учитывая работу, проделанную над System Shock 2. Грейшон пояснил, что, хотя Nightdive хочет поддерживать как можно больше модификаций, ресурсы команды не безграничны:

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить хорошую общую совместимость со всем, что мы можем протестировать, учитывая имеющееся у нас время. Контента много, но мы делаем все возможное.

Среди контента, подтверждённого как совместимый с момента запуска, выделяется The Black Parade. Выпущенная в 2023 году, это кампания из десяти миссий с независимым сюжетом, разработанным Роменом Барриллио, дизайнером уровней из Arkane Lyon. Расширение известно качеством и сложностью своих карт и считается сообществом одним из лучших иммерсивных симуляторов последних лет.

Компания Nightdive хорошо осведомлена о репутации The Black Parade.

Очевидно, главная тема — это The Black Parade. Думаю, он получил награду ModDB «Мод года». Судя по реакции людей на наше объявление, они говорили: «О, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как The Black Parade будет работать на этой сборке». Я знал, что это будет востребовано с самого начала. Поэтому мы работаем как можно быстрее и тщательнее, чтобы обеспечить совместимость с контентом, в который хотят играть.