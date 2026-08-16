Создатель Thief считает иммерсивные симуляторы слишком нишевым для AAA: жанру лучше подходят проекты за $3-10 млн

Рэнди Смит, дизайнер Thief: The Dark Project, System Shock 2 и других иммерсивных симуляторов, считает, что жанр оказался слишком нишевым для современных AAA-бюджетов. По его мнению, разработчики пытаются участвовать в своеобразной гонке вооружений, создавая всё более масштабные и дорогие проекты, хотя аудитория иммерсивных симуляторов недостаточно велика, чтобы оправдать такие затраты.

Смит отмечает, что Dishonored 2 и Prey получили признание игроков и критиков, однако оказались коммерческими разочарованиями на фоне ожиданий издателей. По его словам, проблема заключается не столько в качестве самих игр, сколько в несоответствии между их аудиторией и бюджетами, необходимыми для создания современных AAA-проектов.

В качестве альтернативы Смит предлагает создавать иммерсивные симуляторы в формате AA или «III», то есть между инди- и AAA-играми.

Нас довольно много, кто считает, что способ сделать это — быть III или AA,

— заявил дизайнер.

По его оценке, речь могла бы идти о бюджете примерно $3–10 млн и небольшой увлечённой команде, способной быстрее создавать более компактные проекты.

В качестве примера Смит приводит оригинальную Thief, разработка которой в 1990-х годах стоила около $3 млн. С учётом инфляции эта сумма сегодня составила бы примерно $6 млн. По мнению дизайнера, иммерсивный симулятор с бюджетом $3 млн, созданная в 2026 году, потенциально может продаться примерно сопоставимым тиражом с проектом стоимостью $250 млн, при этом для окупаемости ей потребуется значительно меньше продаж.