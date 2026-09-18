Thief 1 и 2 получили значительные графические улучшения: динамические тени PCSS, SSAO, мягкие частицы и многое другое

Моддер Le Corbeau выпустил новую версию NewDark с поддержкой аппаратной обработки трансформации и освещения (HWTL). NewDark — это модификация для двух классических игр серии Thief. Теперь, благодаря версии 1.29, в игру добавлены важные графические новшества, такие как динамические тени, параллакс-окклюзия (POM), затенение в экранном пространстве (SSAO) и многое другое.

Как пояснил автор мода, версия NewDark с поддержкой HWTL (Hardware Transform & Lighting) использует графический процессор для трансформации вершин вместо центрального процессора. Это позволяет движку применять новые эффекты пиксельных шейдеров, например, мягкие тени и карты нормалей.

Стоит отметить, что для моделей неба и инвентаря по-прежнему используется метод SWTL. Это означает, что в движке доступны оба пути рендеринга. Для справки: аббревиатура SWTL расшифровывается как Software Transform & Lighting (программная трансформация и освещение). Переключаться между HWTL и SWTL можно в любой момент с помощью команды `toggle_hwtl_enable`.

Если говорить подробнее, версия 1.29 добавляет в игру множество новых графических функций. В их число входят мягкие тени с фильтрацией PCSS (Percentage-Closer Soft Shadows), карты нормалей, параллакс-окклюзия (POM) и затенение в экранном пространстве (SSAO).

Также добавлены динамическое отражение окружения и эффект мягких частиц. Материалы теперь могут использовать карты нормалей, карты высот и карты бликов. Карты бликов позволяют регулировать интенсивность, глянцевость, отражения окружения и самосвечение.

Вода также получила ряд новых эффектов. Теперь для неё можно использовать карты нормалей, отражения окружения и преломление света на границе воздуха и воды. Кроме того, обновление добавляет зависимость прозрачности (альфа-канала) воды от угла обзора.

Ещё одним важным нововведением стали объёмные эффекты: туман, объёмный свет и подводные световые столбы. Для подводных зон также добавлено размытие удалённых объектов.

Помимо этого, NewDark 1.29 добавляет несколько эффектов постобработки, включая световые лучи (например, в форме звезды) и адаптацию яркости. И наконец, появилась экспериментальная система отображения тени игрока. Примечательно, что искусственный интеллект может замечать тень игрока, что влияет на реакцию врагов. В целом, этот мод обязателен для всех, кто хочет перепройти первые две части Thief. Скачать его можно прямо с нашего сайта по ссылке выше.