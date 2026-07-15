Thief: Gold добавили в программу сохранения GOG -поддержка геймпадов, улучшения интерфейса, управления и многого другого

После того, как Thief: Gold стала первой игрой, выбранной в рамках голосования GOG Patron Voting, она официально присоединяется к программе сохранения игр GOG. После нескольких недель работы команды GOG по реверс-инжинирингу, легендарная стелс-классика теперь готова к запуску на современных ПК с множеством исправлений совместимости, улучшений качества жизни и функций доступности.

Этот релиз в рамках программы сохранения включает оригинальную Thief: The Dark Project, позволяя игрокам познакомиться с игрой в том виде, в котором она существовала до выхода издания Gold. Также добавлены немецкая, французская и польская локализации, обновлены настройки графики и звука по умолчанию, улучшено масштабирование пользовательского интерфейса, оптимизировано управление и выпущено последнее обновление движка NewDark 1.27.

Одно из самых значительных дополнений стало возможным благодаря сотрудничеству GOG с сообществом. Вместе с создателем Питером Райтом разработчики интегрировали в игру мод геймпада и объединили его с GOG Input Wrapper, обеспечив полную поддержку современных контроллеров — включая радиальные меню, настраиваемые элементы управления, вибрацию и совместимость с контроллерами PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Logitech и Amazon Luna.