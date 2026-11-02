Thief: The Dark Project Remastered выйдет 3 декабря - классический стелс получит поддержку 4K и новые миссии

Nightdive Studios, Atari и Eidos Montreal объявили дату выхода Thief: The Dark Project Remastered. Обновлённая версия культовой игры 1998 года появится 3 декабря на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series, Nintendo Switch и Switch 2. Предзаказы уже открыты, а покупателям предложат стандартное и цифровое делюкс-издание.

Ремастер создан на движке KEX и включает не только оригинальную Thief: The Dark Project, но и дополнительные материалы из Thief: Gold. В общей сложности игроков ждут 12 классических миссий и ещё три задания, расширяющие историю и добавляющие пять типов противников. Разработчики сохранили основу игрового процесса, в котором свет и звук помогают Гаррету оставаться незамеченным, а открытые столкновения с врагами зачастую становятся последним средством.

Графику обновили за счёт улучшенных текстур, моделей и анимаций: игра сможет работать в разрешении до 4K при 120 кадрах в секунду. Среди современных удобств — колесо выбора оружия и инструментов, селектор миссий, поддержка контроллеров с гироскопом и возможность запускать пользовательские кампании.

Стандартное издание оценили в $29,99, делюкс-версия за $34,99 дополнительно включает саундтрек, предварительный просмотр романа по игре и внутриигровой дневник о процессе обновления графики. Физические копии для PS5 и Switch 2 также готовятся к выпуску.