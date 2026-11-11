В Thief: The Dark Project Remastered вернётся оригинальный голос Гарретта - Стивен Рассел озвучит героя в дополнении

Nightdive Studios подтвердила, что Стивен Рассел, подаривший голос Гарретту в оригинальной Thief: The Dark Project, вернётся к своей роли в дополнении The Tarnished Mirror, которое выйдет вместе с ремастером.

Актёр стал гостем нового выпуска подкаста студии, посвящённого разработке обновлённой версии игры. Рассел вспомнил работу над образом Гарретта и рассказал, что эта роль позволила ему раскрыть актёрские способности и попробовать более свободную манеру исполнения. По его словам, голос персонажа отчасти напоминал ему голос Клинта Иствуда.

Также актёр похвалил Looking Glass Studios за создание особой атмосферы оригинала, отметив невероятное ощущение клаустрофобии, которого разработчикам удалось добиться.

Говоря о работе над The Tarnished Mirror, Рассел отдельно выделил сценарий дополнения. Он считает, что текст получился не менее сильным, чем в оригинальной игре, и с уважением относится к заложенной авторами истории. «Приятно снова встретиться со старым приятелем», — добавил актёр.

Thief: The Dark Project Remastered выйдет 4 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Ремастер работает на движке KEX Engine и предложит поддержку разрешения 4K и частоты до 120 FPS.

В обновлённую версию войдут оригинальная кампания из 12 миссий и дополнительный контент из Thief: Gold — три новые миссии и пять типов противников. Также появится выбор уже пройденных заданий, позволяющий возвращаться к ним ради дополнительной добычи.

Дополнение The Tarnished Mirror создаётся командой опытных моддеров, ранее выпустивших популярную модификацию The Black Parade. Оно предложит самостоятельную кампанию из четырёх миссий, события которой развернутся после завершения оригинальной истории. Гарретту предстоит вновь заняться мелкими кражами, чтобы заработать денег, пока Город переживает политические и идеологические потрясения.