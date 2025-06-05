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Thief VR: Legacy of Shadow 2025 г.
Экшен, Стелс, От первого лица, Виртуальная реальность
10 1 оценка

Тени зовут: Thief возвращается спустя 11 лет - представлен дебютный трейлер VR-экшена Thief VR: Legacy of Shadow

butcher69 butcher69

Спустя целых 11 лет франшиза Thief возвращается — и делает это в новом формате. На недавней презентации PlayStation State of Play официально представили Thief VR: Legacy of Shadow, — полноценную VR-игру для PlayStation VR2, релиз которой запланирован на конец 2025 года.

Игрокам вновь предстоит отправиться в мрачный и опасный Город — мир, погружённый в тьму и страх. В роли вора по прозвищу Магпи, осиротевшего жителя улиц, вы будете пробираться сквозь тени, мстить деспотичному барону Улиссу Норткресту и — главное — раскроете тайну могущественного артефакта, способного изменить всё.

В Legacy of Shadow разработчики из Maze Theory (совместно с Vertigo Games и Eidos-Montréal) предлагают уникальный VR-опыт: вы не просто играете в стелс-экшен — вы физически крадётесь, прячетесь, стреляете из лука и взаимодействуете с окружением. Гасите факелы водяными стрелами или дыханием, вскрывайте замки с помощью VR-контроллеров, уклоняйтесь от патрулей и ощущайте каждое движение благодаря точной тактильной обратной связи PSVR2.

Город в игре — это полноценный живой организм, полный тайн, лазеек и спрятанных сокровищ. Каждое ограбление станет уникальным, а каждая миссия — личным испытанием на ловкость, внимание и стратегическое мышление.

Thief VR: Legacy of Shadow — это не просто возвращение легенды, это её переосмысление. Игроков ждёт глубокий сюжет, свобода действий, высокая интерактивность и атмосфера, знакомая ветеранам серии, но поданная в новом, ещё более захватывающем виде.

18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
5uperNova

Идеальное возвращение. Настолько крутое, что надо обязательно было делать его на VR, которым пользуется от силы процентов 20 геймеров, если не меньше. Хорошо вернулись, ничего не сказать.

7
PeakyUrias

ну я с кайфрм поиграю. в стиме уже страница есть
плюс голос гарретта в конце трейлера намекает на камбек. и наверняка это уже будет обычная игра, не вр

Пользователь ВКонтакте

Эх, сделали бы ремейк первой части на UE5 с новыми графонистыми плюшками, rtx лучами и всё такое🙏🙏🙏 // Nvidia Power

6
SIGMABOYEAH

Первая неплоха, лучше сиквел бы

SIGMABOYEAH

Отлично, это мы ждём, а кто ноет тот бомж полюбому, который даже и покупать игру не думал, не говоря уж о шлеме, плевали мы на таких ^_^

5
SkyraX

3 ю часть deadly shadows так и не смог допройти изза какойто фатальной ошибки в определенный один и тотже момент, который не давал пройти дальше

1
211186

Классная игра в свое время была, прошел с удовольствием

barbarian

Я прошёл deadly shadows до сих пор вспоминаю психиатрический приют

zhora27021985

Выглядит шикарно! В VR будет в тройне эпичнее.

MystikBeatz

Любимая серия игр. Вторую часть затёр до дыр с момента выхода раз 15, если не больше, как с модами, так и без них.

Я тогда ещё не знал, что такое стелс-экшен и обнаружив в инвентаре меч, сразу шёл на пролом и не понимал, почему меня так быстро убивают😆

Хочется качественный ремастер оригинальной трилогии, или полноценный ремейк, но с сохранением напряжённой атмосферы и мега-крутым саундтреком, от которого всё время как на иголках сидишь.