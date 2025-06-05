Тени зовут: Thief возвращается спустя 11 лет - представлен дебютный трейлер VR-экшена Thief VR: Legacy of Shadow

Спустя целых 11 лет франшиза Thief возвращается — и делает это в новом формате. На недавней презентации PlayStation State of Play официально представили Thief VR: Legacy of Shadow, — полноценную VR-игру для PlayStation VR2, релиз которой запланирован на конец 2025 года.

Игрокам вновь предстоит отправиться в мрачный и опасный Город — мир, погружённый в тьму и страх. В роли вора по прозвищу Магпи, осиротевшего жителя улиц, вы будете пробираться сквозь тени, мстить деспотичному барону Улиссу Норткресту и — главное — раскроете тайну могущественного артефакта, способного изменить всё.

В Legacy of Shadow разработчики из Maze Theory (совместно с Vertigo Games и Eidos-Montréal) предлагают уникальный VR-опыт: вы не просто играете в стелс-экшен — вы физически крадётесь, прячетесь, стреляете из лука и взаимодействуете с окружением. Гасите факелы водяными стрелами или дыханием, вскрывайте замки с помощью VR-контроллеров, уклоняйтесь от патрулей и ощущайте каждое движение благодаря точной тактильной обратной связи PSVR2.

Город в игре — это полноценный живой организм, полный тайн, лазеек и спрятанных сокровищ. Каждое ограбление станет уникальным, а каждая миссия — личным испытанием на ловкость, внимание и стратегическое мышление.

Thief VR: Legacy of Shadow — это не просто возвращение легенды, это её переосмысление. Игроков ждёт глубокий сюжет, свобода действий, высокая интерактивность и атмосфера, знакомая ветеранам серии, но поданная в новом, ещё более захватывающем виде.