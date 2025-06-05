Тени зовут: Thief возвращается спустя 11 лет - представлен дебютный трейлер VR-экшена Thief VR: Legacy of Shadow

Спустя целых 11 лет франшиза Thief возвращается — и делает это в новом формате. На недавней презентации PlayStation State of Play официально представили Thief VR: Legacy of Shadow, — полноценную VR-игру для PlayStation VR2, релиз которой запланирован на конец 2025 года.
Игрокам вновь предстоит отправиться в мрачный и опасный Город — мир, погружённый в тьму и страх. В роли вора по прозвищу Магпи, осиротевшего жителя улиц, вы будете пробираться сквозь тени, мстить деспотичному барону Улиссу Норткресту и — главное — раскроете тайну могущественного артефакта, способного изменить всё.
В Legacy of Shadow разработчики из Maze Theory (совместно с Vertigo Games и Eidos-Montréal) предлагают уникальный VR-опыт: вы не просто играете в стелс-экшен — вы физически крадётесь, прячетесь, стреляете из лука и взаимодействуете с окружением. Гасите факелы водяными стрелами или дыханием, вскрывайте замки с помощью VR-контроллеров, уклоняйтесь от патрулей и ощущайте каждое движение благодаря точной тактильной обратной связи PSVR2.
Город в игре — это полноценный живой организм, полный тайн, лазеек и спрятанных сокровищ. Каждое ограбление станет уникальным, а каждая миссия — личным испытанием на ловкость, внимание и стратегическое мышление.
Thief VR: Legacy of Shadow — это не просто возвращение легенды, это её переосмысление. Игроков ждёт глубокий сюжет, свобода действий, высокая интерактивность и атмосфера, знакомая ветеранам серии, но поданная в новом, ещё более захватывающем виде.
Идеальное возвращение. Настолько крутое, что надо обязательно было делать его на VR, которым пользуется от силы процентов 20 геймеров, если не меньше. Хорошо вернулись, ничего не сказать.
ну я с кайфрм поиграю. в стиме уже страница есть
плюс голос гарретта в конце трейлера намекает на камбек. и наверняка это уже будет обычная игра, не вр
Эх, сделали бы ремейк первой части на UE5 с новыми графонистыми плюшками, rtx лучами и всё такое🙏🙏🙏 // Nvidia Power
Первая неплоха, лучше сиквел бы
Отлично, это мы ждём, а кто ноет тот бомж полюбому, который даже и покупать игру не думал, не говоря уж о шлеме, плевали мы на таких ^_^
3 ю часть deadly shadows так и не смог допройти изза какойто фатальной ошибки в определенный один и тотже момент, который не давал пройти дальше
Классная игра в свое время была, прошел с удовольствием
Я прошёл deadly shadows до сих пор вспоминаю психиатрический приют
Выглядит шикарно! В VR будет в тройне эпичнее.
Любимая серия игр. Вторую часть затёр до дыр с момента выхода раз 15, если не больше, как с модами, так и без них.
Я тогда ещё не знал, что такое стелс-экшен и обнаружив в инвентаре меч, сразу шёл на пролом и не понимал, почему меня так быстро убивают😆
Хочется качественный ремастер оригинальной трилогии, или полноценный ремейк, но с сохранением напряжённой атмосферы и мега-крутым саундтреком, от которого всё время как на иголках сидишь.